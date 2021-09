Riccò del Golfo, Cappiello scrive al sindaco e al prefetto: "Il Comune dia risposte alle nostre richieste"

Cinque Terre - Val di Vara - "Ci siam reciprocamente promessi insieme a tutti i consiglieri di collaborare per il nostro territorio, al fine di uscire migliori da questa difficilissima situazione pandemica, ma è chiaro che in questo caso non abbiamo raggiunto il doveroso obbiettivo". Il consigliere comunale di opposizione, Giacomo Cappiello, lo scrive in una lettera inviata al sindaco di Riccò del Golfo, Loris Figoli, e al prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini, facendo riferimento alle mancate risposte ottenute rispetto problemi patiti nel corso dei lavori eseguiti nel centro storico del paese.



"Durante l'esecuzione della messa in sicurezza idraulica dell'abitato sono stati causati danni alla pavimentazione pubblica e privata - sostiene Cappiello -. Ho prodotto personalmente interrogazioni e richieste di accesso agli atti, ma ad oggi nessuna documentazione e nessuna risposta concreta è pervenuta ai consiglieri di minoranza". Il consigliere di minoranza ricorda di aver posto per la prima volta la questione a marzo 2020 e conclude manifestando la speranza di poter distendere i rapporti con l'amministrazione, incrinati proprio dalle mancate risposte collezionate nell'ultimo periodo.