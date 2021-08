Riapertura strada Brugnato-Casoni, Rosson: “Risultato importante per la viabilità"

Cinque Terre - Val di Vara - “Questa mattina ho partecipato alla riapertura della strada provinciale SP7 “Brugnato-Suvero-Casoni” insieme all’assessore regionale ai lavori pubblici Giacomo Giampedrone, al presidente della Provincia Pierluigi Peracchini e alla consigliera provinciale con delega alla viabilità Rita Mazzi. Sono molto soddisfatto della collaborazione che c’è stata tra gli uffici della Provincia e la Regione Liguria e che oggi ha portato a questo importantissimo risultato per la viabilità della Val di Vara. La Lega continuerà ad essere presente sul territorio per rispondere sempre in maniera puntuale alle esigenze e alle richieste dei cittadini”. Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega in Provincia, l’avvocato Alessandro Rosson.