Rampe A12, Uniti per la gente: "Grazie a capacità amministrazione i sogni sono diventati fatti"

Cinque Terre - Val di Vara - Il gruppo consiliare bolanese Uniti per la gente in una nota esprime "profondo apprezzamento per il lavoro svolto con serietà e determinazione dall'Amministrazione Comunale di Bolano che ha portato in pochissimi mesi alla realizzazione delle rampe di accesso all'autostrada A12 e alla concessione per i residenti della gratuità del pedaggio. Sono entrambi risultati importantissimi e non scontati dei quali oggi in molti cercano di impossessarsi rivendicandone là paternità".



"È indubbio - si legge ancora - che in molti hanno collaborato a questo risultato, sia parlamentari, presidenti di regione e amministratori locali ma è altrettanto innegabile che solo la disponibilità e la determinazione del Sindaco Battilani e della sua giunta hanno reso possibile la realizzazione di questa infrastruttura. Infatti se il Comune di Bolano non avesse avuto il coraggio e la determinazione di mettere a disposizione il proprio territorio e non avesse avuto la capacità amministrativa di gestire i disagi legati ai lavori saremmo ancora nelle fase delle chiacchiere. Grazie alle capacità amministrative dei nostri amministratori i sogni e le chiacchiere del passato sono diventati fatti concreti. Confidiamo che anche in questa occasione i cittadini sappiano distinguere gli amministratori seri e capaci dai politicanti venditori di fumo".