Pulizia spiagge di Sarzana e Ameglia, le opposizioni: "Per la Vara di Vara una tassa non dovuta"

Cinque Terre - Val di Vara - "Surreale e sconcertante la decisione della Provincia di far pagare ai Comuni della Val di Vara il 50 per cento della pulizia dei rifiuti delle spiagge di Sarzana e Ameglia. Ma ancor più grave il fatto che Comuni della nostra vallata come Riccó del Golfo sostengano l'iniziativa o altri come Borghetto, Brugnato, Beverino e Varese tacciano non presentandosi alle assemblee dei sindaci". Lo affermano i rappresentanti delle opposizioni consiliari dei Comuni di Borghetto Vara (Andrea Licari), Riccò del Golfo (Giacomo Cappiello), Brugnato (Cristina Bronzina) e Beverino (Francesco Pietrobono).



"È curioso - proseguono gli esponenti di centrosinistra - che la Provincia della Spezia si ricordi del nostro territorio solo per chiedere il conto di negligenze altrui. Se davvero si vuol mettere in campo il tanto sbandierato principio solidaristico allora chiediamo a Via Veneto che vengano ripristinati tutti quei servizi essenziali cancellati nel tempo, oltre a mettere mano ad un vero piano di manutenzione dell’asse fluviale, dalla sorgente alla foce, perché la Val di Vara ha ancora ben presente il 25 ottobre 2011. Sosterremo dunque convintamente i numerosi Comuni che si stanno opponendo a questo folle disegno, presentando nei nostri rispettivi Comuni delle mozioni. Nel frattempo interpelliamo i nostri sindaci i quali, in maniera ignava, stanno trascurando la questione, rischiando dunque di far pagare ai propri cittadini una tassa non dovuta".