Primavera Borghettina: "Perché è stata sanificata la scuola?"

Cinque Terre - Val di Vara - "Apprendiamo dal Comune di Borghetto Vara che la scuola è stata sottoposta a sanificazione anti covid. Considerata la pessima comunicazione dell'amministrazione, che in questo anno di pandemia mai si è degnata di rendere noti il numero dei casi covid e le relative sorveglianze attive, ci chiediamo se questo atto sia stato effettuato per la presenza di casi covid nella scuola. Ovviamente ci auguriamo di no, ma nell'interesse del paese, il Sindaco, anziché fare continua e inutile campagna elettorale, dovrebbe rendere partecipi innanzitutto la minoranza e quindi la popolazione di una tematica così delicata. Ci chiediamo anche se l'asilo, nel quale mesi fa si era registrato il caso di un bambino positivo, sia stato sottoposto a sanificazione. Non capiamo infine di cosa si vanti il primo cittadino visto che la sanificazione è a carico della scuola e non del comune. Meno chiacchiere su Facebook e più amore verso i propri abitanti: questo dovrebbe fare un sindaco serio".



Gruppo di opposizione Primavera Borghettina