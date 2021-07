Piacente e Ferrarini: "Su rampe A12 fatta scelta discriminatoria"

Cinque Terre - Val di Vara - L'accesso alle rampe A12, recentemente inaugurato, sta creando non pochi disagi a causa della scelta di consentire l'entrata e l'uscita ai soli possessori di telepass.





Una scelta discriminatoria che non consente a chi è sprovvisto di telepass di poter usufruire delle rampe e dei tratti Ceparana Aulla e Ceparana Santo Stefano.



Ma le rampe sono state realizzate per dare la possibilità ai cittadini, colpiti dal drammatico crollo del ponte di Albiano Magra, di muoversi agilmente e alle aziende di tornare ad essere competitive in attesa che il ponte venga costruito.



A quanto pare non è così perché chi non ha il telepass, non puo' chiederlo o non può ottenerlo non potra' mai usufruire delle rampe.



E cosa accadrà quando la Ripa verrà chiusa per l'esecuzione dei lavori tuttora in corso o per il maltempo?



Sarebbe opportuno collocare un tradizionale distributore automatico del tichet che eviterebbe i pericolosi episodi di questi giorni che hanno visto protagonisti vari utenti costretti a effettuare la retromarcia per mancata apertura della sbarra, manovra pericolosa che non solo crea lunghe code ma che potrebbe creare incidenti.



Può accadere anche, a chi è entrato in autostrada da qualsiasi casello, di uscire a Ceparana ma se sprovvisto di telepass il malcapitato dovrà effettuare la retromarcia o bloccare l'uscita in attesa che qualcuno gli apra la sbarra; ed ancora se il malcapitato non ha diritto all'esenzione come farà a pagare il tratto di autostrada? Non saranno solo i residenti del territorio ad entrare in autostrada ma potrebbero farlo anche altri utenti, turisti o operatori che provenienti da Livorno potrebbero uscire a Ceparana per raggiungere le Cinque Terre un occasione economica questa da non sottovalutare che potrebbe dare respiro alle nostre attività.



Chi di dovere ripensi alla scelta fatta e renda possibile l'accesso a tutti gli utenti così come avviene su tutte le tratte autostradali del territorio italiano.



Quanto alla mancata esenzione per i residenti di Follo, Calice e Vezzano Ligure, sul tratto Ceparana Santo Stefano, si facciano carico i rispettivi Sindaci di chiedere e soprattutto di ottenere che i loro cittadini possano essere dichiarati esenti come accade per i residenti di Bolano e Albiano Magra.



Felicia Piacente Coordinatore Forza Italia Val per Forza Italia

Alessandro Ferrarini Responsabile Commercio per Forza Italia