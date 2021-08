Piacente e Ferrarini: "I sindaci chiedano l'uso delle rampe anche per chi non ha Telepass"

Cinque Terre - Val di Vara - "Apprendiamo dai giornali di che i sindaci del nostro territorio, congiuntamente, hanno scritto una lettera al Ministero e alla Salt per chiedere la gratuità del pedaggio, nel tratto Ceparana - Santo Stefano, anche per i residenti di Follo, Calice al Corniglio, Vezzano Ligure e Podenzana (attualmente la tratta è gratuita solo per i residenti di Bolano e Albiano Magra).

Come Forza Italia l'avevamo chiesto già lo scorso 24 luglio attraverso i giornali.

Bene hanno fatto i sindaci; confidiamo ora in una risposta positiva.

Ribadiamo, nuovamente, la nostra richiesta di dare la possibilità di usufruire delle rampe anche a chi non è possessore di Telepass collocando un tradizionale distributore automatico, come avviene su tutte le tratte autostradali italiane, che consenta a tutti e quindi anche ai non residenti di usufruire dello svincolo i cui benefici sono indiscutibili.

Anche su tale aspetto, ribadiamo discriminatorio, è auspicabile una presa di posizione dei primi cittadini".



Felicia Piacente

Coordinatore Forza Italia per la Val di Vara



Alessandro Ferrarini

Responsabile Commercio per Forza Italia