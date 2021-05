Orlando e Natale in visita a Levanto: "San Nicolò sede naturale di una “Casa di Comunità”"

Cinque Terre - Val di Vara - Questa mattina il sindaco Luca Del Bello e gli amministratori del Comune di Levanto hanno ricevuto in municipio il ministro Andrea Orlando e il consigliere regionale Davide Natale. Assieme a loro è intervenuto anche l’on. Luca Pastorino. “In questa fase di pandemia - dichiara Davide Natale - il Sindaco e gli amministratori hanno rappresentato un punto di riferimento indispensabile. Abbiamo ringraziato Luca e la sua squadra per ciò che sono riusciti a fare. Abbiamo condiviso che l’ospedale della città deve assumere un ruolo fondamentale nella ripartenza. Dopo essere diventato un hub vaccinale, con straordinari risultati, a nostro parere dovrà essere utilizzato per riprendere con più velocità le attività di screening e delle visite ambulatoriali. È fuori dubbio che Levanto potrà essere sede naturale di una “Casa di Comunità” previste dal Next Generation UE. Chiediamo alla Regione di lavorarci da subito. Inoltre l’amministrazione guidata da Del Bello saprà recitare un ruolo di coordinamento per i progetti legati alla difesa del territorio”



La delegazione si è poi spostata su Lungomare Vespucci, presso l’area nautica, dove insiste un progetto di riqualificazione della diga e del porticciolo turistico che sta molto a cuore all’amministrazione levantese. "Voglio ringraziare il ministro Andrea Orlando e Davide Natale per la visita di oggi - dice il sindaco di Levanto Del Bello - e per la presa di posizione a rilancio del nostro Ospedale San Nicolò oltre che per l interessamento sulla riqualificazione della nostra area nautica, fondamentale per i levantesi, compreso il consolidamento della diga per permettere uno sviluppo della area". Dal canto suo, il Ministro Orlando: "È stata una mattinata intensa e di confronto coi rappresentanti della comunità di Levanto. Abbiamo fatto il punto su molte questioni e definito assieme le possibili linee di intervento, su cui non mancherà certamente un mio interessamento".