Nuove rampe A12, Medusei: "Estendere medesime esenzioni pedaggi a tutti i Comuni e aziende della piana di Ceparana"

Cinque Terre - Val di Vara - “Nuove rampe sull’A12 a Ceparana inaugurate a un anno e tre mesi dal crollo del Ponte di Albiano. È stata giustamente inserita l'esenzione del pedaggio autostradale della tratta Ceparana - Santo Stefano Magra per i residenti e domiciliati proprio in quei Comuni, ma occorre estendere le medesime esenzioni anche ai residenti e domiciliati nei Comuni di Follo, Vezzano Ligure e Calice al Carnoviglio, che fanno parte anche loro della piana di Ceparana, le cui aziende e cittadini usufruiscono di quel tratto autostradale. In tal senso, la Lega ha presentato un’interrogazione in Regione Liguria allo scopo di sensibilizzare la giunta a intraprendere le azioni necessarie al fine di arrivare alla soluzione richiesta dalle amministrazioni comunali e dalle associazioni di categoria”. Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Gianmarco Medusei (presidente dell’Assemblea legislativa della Liguria) e Stefano Mai (capogruppo).