Nasce la sezione "Lega Riviera Val di Vara"

Cinque Terre - Val di Vara - Nasce una nuova sezione per la Lega chiamata “Lega Riviera Val di Vara” che comprenderà tutto il territorio della Val di Vara, le Cinque Terre, Levanto, Bonassola, Framura e Deiva Marina. Il direttivo regionale della Lega Liguria ha deciso di nominare Filippo Ivani come commissario per la neonata sezione.



“Ringrazio i dirigenti regionali per la fiducia dimostrata nei miei confronti per questa nomina. Proseguo un cammino che già avevo iniziato 4 anni fa come Responsabile della Val di Vara. Con la nascita di una sede per il nostro territorio potremmo dare ancora più forza alla Lega in Val di Vara e Riviera. Quest’anno - affermano dal partito del Carroccio - avremo le elezioni amministrative nei Comuni di Brugnato, Borghetto Vara, Zignago, Beverino e Riomaggiore: sarà molto importante confermare gli ottimi risultati degli anni passati e riuscire a costruire squadre in cui siano presenti candidati consiglieri e sindaci che abbiano a cuore le tematiche della Lega, come il Made in Italy, l’importanza dell’agricoltura e pesca, la sinergia tra cacciatori e agricoltori, la manutenzione delle strade, il problema del dissesto idrogeologico.

Il gruppo Lega in Riviera e Val di Vara è unito e in totale sinergia, continueremo su questa strada e saremo un punto di riferimento per i cittadini 365 giorni l’anno, come abbiamo sempre fatto in questi anni. A breve avremo anche una sede fisica dove poter organizzare incontri e ascoltare i problemi dei cittadini. Con l’onorevole Viviani e la senatrice Pucciarelli abbiamo già visitato molte aziende del territorio e incontrato molti cittadini grazie a noi nostri gazebo settimanali. Con la riapertura post Covid saremo sempre più presenti nelle piazze tra la gente”.



Il neo commissario Ivani traghetterà la nuova sezione fino alle elezioni per la segreteria che dovrebbero avvenire prima della fine dell’anno.