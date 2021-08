Monterosso tra maleducazione e spazzatura? L'amministrazione: "Segnalazioni senza riscontro"

Cinque Terre - Val di Vara - "Amareggia, a fronte dell’impegno continuo di questa amministrazione, attraverso il lavoro della Polizia Municipale, leggere quanto erroneamente riportato nella lettera del 31 luglio comparsa su la Gazzetta della Spezia e Città della Spezia a firma di un cittadino.

Le segnalazioni, benché sempre utili, non hanno trovato riscontro. In particolare, relativamente all’abbandono indiscriminato di rifiuti, si fa presente che, grazie alle telecamere ed ai continui controlli degli agenti di polizia locale, sono in corso indagini mirate. L’auto rossa segnalata era da tempo attenzionata dai nostri agenti ed è risultata assolutamente in regola.

Non risulta a questa amministrazione lo svolgimento del rave party in spiaggia, appare più plausibile che vi sia stato un casuale incontro di giovani e tuttavia l’area è stata ripulita in tempi brevi.

Gli esposti presentati dal signore in questione sono stati oggetto di attenta valutazione, come ogni altra segnalazione, perché è nostra volontà non lasciare che la cattiva educazione di pochi abbia il sopravvento, per inerzia o incuria degli organi preposti al controllo, prevenzione e repressione.

Invitiamo quindi nuovamente tutti i cittadini a segnalare comportanti incivili e a fornire qualsiasi informazione utile al risconto di quanto sopra esposto e contestato. È bene, come è sempre stato, che ogni cittadino si adoperi in prima linea per il rispetto e la tutela dell’ambiente così come per contrastare atti incivili di qualsiasi tipo.

Se comunque il cittadino segnalante è a conoscenza dell’effettivo svolgimento di un Rave-Party, è invitato a segnalare i responsabili coinvolti alle autorità competenti".