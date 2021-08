Licari: "Serve rinnovamento per il bene di Borghetto Vara"

Cinque Terre - Val di Vara - "E' in dirittura d'arrivo la mia esperienza di consigliere comunale a Borghetto Vara. Cinque anni tutt'altro che scontati in cui ho imparato molto, politicamente ma soprattutto umanamente. Un'esperienza appassionante, dura, condita per di più dal delicato ruolo di capogruppo di opposizione: sin dal mio insediamento ho sempre cercato di dare voce alle difficoltà, alle richieste e ai dubbi dei miei compaesani. Loro sono sempre stati il mio punto di riferimento e a loro chiedo scusa se talvolta, in buona fede, ho commesso qualche fisiologico errore. Sono però contento di aver portato la loro voce in consiglio comunale, denunciando quelle che, secondo molti, erano vere e proprie problematiche: il cromo nelle sorgenti, l' improvvisa chiusura di strade comunali, le trivellazioni abusive per la ricerca di acqua, la tassa autovelox, l'irregolare box installato dinanzi alle poste, il mancato decoro negli abitati dovuto all'assenza di personale, lo stralcio della convenzione ai ragazzi dell'Fbc Borghetto Cassana e tanto altro ancora. Al di là di quelli che sono oggettivamente cinque anni negativi di questa amministrazione egoista, divisa e divisiva, confusionaria nonché poco incline al dialogo, è giusto però dire che gli svariati problemi di Borghetto hanno radici ben più lontane: ecco perché, a due mesi dalle prossime elezioni, è necessario mettere in campo un serio e convinto rinnovamento che abbia come obiettivo primario il bene di Borghetto e dei borghettini. Dobbiamo tornare ad essere quell'isola felice fatta di unione, gioia e spensieratezza, tornare ad attrarre abitanti, dare speranza ai giovani, tutelare i nostri anziani. Solo insieme possiamo farlo, solo accettando di mettere da parte inutili e dannose divisioni potremo tornare a riappropriarci delle bellezze del nostro paese, solo collaborando potremo tornare ad essere quella bella comunità ricca di entusiasmo, passione e vita. Non possiamo più permetterci di perdere tempo, è arrivato il momento di crederci. Per davvero".



Andrea Licari, capogruppo opposizione Borgetto Vara