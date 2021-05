Il sindaco di Monterosso cerca collaboratore: come candidarsi

Cinque Terre - Val di Vara - Ultime ore per presentare domanda di partecipazione per partecipare alla procedura selettiva per l’Ufficio staff del Sindaco. Il termine di presentazione della propria candidatura scade infatti domani, venerdì 7 maggio, alle ore 12.

La documentazione richiesta (ossia la domanda, il proprio Cv, la fotocopia del documento e una lettera motivazione di massimo 2.500 battute) andrà consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune, oppure inviata via Pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.monterosso.sp.it



Nell'oggetto della domanda occorrerà inserire "Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento incarico di collaborazione nell'ufficio di staff del sindaco - art.90, d.lgs. n.267/2000." La durata del contratto sarà pari a quella del mandato del Sindaco, ovvero sino indicativamente a maggio 2024. Il lavoro è full time (36 ore settimanali). Tra i requisiti preferenziali si richiedono buone capacità comunicative ed organizzative del lavoro, disponibilità e flessibilità.



Per ulteriori informazioni visitare il sito internet istituzionale del Comune di Monterosso al Mare www.comune.monterosso.sp.it nella sezione News, oppure in Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso