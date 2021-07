Il sindaco: "Rosson sedicente bonassolese". La replica: "Forse parlava della sua persona"

Cinque Terre - Val di Vara - “No comment, sedicente bonassolese”. Così il sindaco di Bonassola, Giorgio Bernardin, ha commentato, condividendolo sulla pagina Facebook del Comune bonassolese, il post-immagine in cui il capogruppo provinciale della Lega Alessandro Rosson dà notizia dello stanziamento, da parte della Provincia, di 300mila euro per lo sfalcio e la pulizia delle arterie che fanno capo a Via Veneto. "Portovenere, Levanto, Framura, Monterosso, Follo, Bolano, Riomaggiore, Deiva Marina, Calice, Castelnuovo, Luni, Rocchetta, Pignone, Zignago. La Lega c’è", scrive Rosson. Il post spiega altresì che l'investimento "interesserà tutti i comuni di Riviera, Val di Magra e Val di Vara che ne faranno richiesta”.



Quando digitato dal primo cittadino ha suscitato la replica del consigliere: “Forse, signor Sindaco, sedicente bonassolese intendeva usarlo per la sua persona, preso atto che per quasi 40 anni a Bonassola non ha vissuto ed era residente altrove. Le ricordo signor Sindaco che lei ha trasferito la residenza nel nostro stupendo borgo marinaro solo da pochi anni per godersi, da pensionato, la tranquillità del paese e il suo bellissimo mare”, ha scritto nei commenti l'esponente della Lega. “Argomentum ad hominem – ha risposto Bernardin -. Volevo evidenziare la Sua assenza di attenzione, nella qualità di consigliere povinciale, verso il paese in cui risiede. Se non erro, ha elencato i comuni che riceveranno i finanziamenti per gli sfalci, ma, come detto, Bonassola non ne beneficerà. Ovviamente chiederò chiarimenti al Sig. Presidente provinciale. L'amministrazione c'è”. Quindi Rosson: “Il Comune di Bonassola non è stato escluso dagli interventi sulle strade provinciali, che dove necessari saranno eseguiti, ma non mi risulta abbia aderito alla convenzione con la Provincia per beneficiare di ulteriori contributi sugli interventi di sfalcio. L’amministrazione non c’è”. Lo scambio social, almeno al momento, si è fermato qui.