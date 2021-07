I circoli di Albiano, Bolano, Calice e Follo soddisfatti per l'inaugurazione delle rampe sulla A12

Cinque Terre - Val di Vara - I circoli Pd di Albiano Magra, Bolano-Ceparana, Calice al Cornoviglio e Follo esprimono soddisfazione per l’imminente apertura delle rampe in A12 a Ceparana, inaugurazione prevista per oggi pomeriggio.

"Un risultato importante - affermano i rappresentanti dei circoli Pd - raggiunto in sinergia tra istituzioni locali, Salt, Anas e l’impegno del Partito democratico a tutti i suoi livelli, locali e nazionali.

Un particolare ringraziamento al commissario governativo ingegner Soccodato per aver avuto capacità di sintesi e pragmatismo.

Questo è il primo passo non solo per un ritorno alla normalità viabilistica, ma anche per un futuro sviluppo di questo territorio".