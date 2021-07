I circoli Pd di Bolano e Caparana si fondono: il nuovo segretario è Leonardo Olivari

Cinque Terre - Val di Vara - Si è tenuto domenica scorsa 4 luglio a Bolano, presso il Parco Giangarè, il congresso dei due circoli comunali “Bolano capoluogo” e “Ceparana”.

All’ordine del giorno la nascita di un circolo comunale unico con la nomina di nuovi segretario e direttivo nonché l’appoggio alla lista del candidato alla segreteria provincia Iacopo Montefiori .

A presiedere l’assemblea, e moderare la discussione, il consigliere comunale Gianmarco Franchi. La proposta del circolo unico “Bolano- Ceparana” è stata votata a maggioranza mentre unanimi sono stati i consensi per Montefiori e per il direttivo di circolo, che guidato da un nuovo segretario.

A raccogliere il testimone di Barbara Michi (Bolano) e Antonio Meconi (Ceparana) sarà Leonardo Olivari, 47 anni, residente a Ceparana, impiegato pubblico, nuovo alla vita politica attiva. Suo il compito di coordinare il Pd bolanese seguendo l’indicazione del partito nazionale, volta ad una riorganizzazione della rete territoriale ed alla ricerca di un rinnovato contatto con la “base”.

Nel suo intervento di presentazione, Olivari ha ringraziato sentitamente i due predecessori, da anni anima dei circoli anche in anni difficili per il partito, indicando nell’ascolto, nel confronto, nella sincerità i punti cardinali che guideranno il suo mandato.