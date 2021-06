Fratelli d’Italia entra nel consiglio comunale di Bolano grazie all’adesione di Anna Rosa Gelleri

Cinque Terre - Val di Vara - Nella sede provinciale di Fratelli d’Italia la consigliera comunale di Bolano, Anna Rosa Galleri, ha aderito al Partito di Giorgia Meloni alla presenza del Coordinatore Provinciale Davide Parodi, del Consigliere regionale, Sauro Manucci, del Responsabile Organizzativo provinciale, Giovani Lodovici e del dirigente provinciale con delega alla propaganda, Emilio Iacopi. All’incontro ha partecipato in collegamento telefonico anche il Commissario regionale, Matteo Rosso.

“Aderisco con convinzione ed entusiamo a Fratelli d’Italia e continuerò a difendere le battaglie dei Bolanesi con lo stesso vigore che ho sempre dimostrato, ringrazio i dirigenti provinciali e il Coordinatore regionale che mi hanno accolto con l’affetto di una grande famiglia, un ringraziamento particolare va all’amico Marcello Del Fini che ha sempre voluto nel Partito. Preciso che resterò nel Gruppo consiliare “Rilanciamo Bolano” e continuerò a lavorare per costruire un’alternativa alla sinistra che governa il Comune”- così esordisce Anna Rosa Galleri in Fratelli d’Italia.

-“E’ sempre una gioa accogliere nuove persone nelle nostre fila, in questo caso la felicità è doppia per il valore della persona che ha deciso di sposare il nostro progetto politico- questo il benvenuto del Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Davide Parodi, che aggiunge: -“da oggi la crescita del nostro partito sarà tangibile anche nel comune di Bolano”.



Poi interviene Maria Grazie Fria, assessore del Comune della Spezia, che prosegue: “Fratelli d'Italia è un partito che cresce in maniera costante e che si radica sul territorio, lo dimostra anche l'adesione della Consigliere comunale Anna Rosa Galleri. Adesione di cui sono molto lieta anche perché dimostra come sia evidente che in Fratelli d'Italia le donne impegnate in politica possono trovare la giusta rappresentanza, in quanto nel nostro partito si cresce se si lavora e ci si impegna, al di la se si è uomini o donne”. Sono molto soddisfatto per l’adesione della Galleri e in qualità di Consigliere regionale assicuro fin d’ora tutto il mio supporto alla sua azione politica ed amministrativa” – così commenta Sauro Manucci. “È per me un piacere vedere che la coerenza di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia attiri adesioni in tutta la Liguria” - conclude il dottor Matteo Rosso commissario regionale di Fratelli d’Italia - “accolgo con piacere la notizia dell’ingresso di Anna Rosa Galleri in Fratelli d’Italia e faccio i miei complimenti al consigliere Sauro Manucci, all’Assessore Fria e al Commissario provinciale Davide Parodi e a tutta la dirigenza per il grande lavoro sul territorio che sta portando ottimi frutti”.