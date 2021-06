Fratelli d'Italia al mercatino di Beverino

Cinque Terre - Val di Vara - Primo appuntamento dell'agenda di Fratelli d'Italia, mercoledì 9 giugno dalle 9.30 alle 12.30 al mercato settimanale di Beverino, nella zona del centro polivalente. "Prosegue la campagna di tesseramento e la raccolta firme a sostegno delle battaglie di FI, saremo inoltre presenti per rimarcare il no al nutriscore e a difesa dei prodotti italiani. Cresce, in val di Vara, l'entusiasmo intorno al nostro parrtito e siamo sicuri che anche a Beverino molte persone si avvicineranno e ci testimonieranno apprezzamento per la coerenza fin qui dimostrata sia a livello nazionale che locale".