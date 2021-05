Forza Italia, un altro rinforzo: Felicia Piacente si occuperà di cultura e Val di Vara

Cinque Terre - Val di Vara - Forza Italia presenta un nuovo componente. Il commissario provinciale Nanni Grazzini nomina l’Avv. Felicia Piacente, responsabile della Val di Vara e del dipartimento “Arte e cultura”. Felicia Piacente, ha frequentato l’Università La Sapienza di Roma dove si è laureata alla facoltà di Giurisprudenza. Dopo avere svolto la pratica presso un noto studio legale della Spezia ha superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. Dal 2002 ha

avviato un proprio studio legale inizialmente alla Spezia e dal 2018 a Piano di Follo. Nel giugno 2009 è stata eletta in Consiglio Comunale presso il Comune di Follo dove ha ricoperto la carica di Vicesindaco e Assessore alla Pubblica Istuzione e Cultura. A maggio del 2015 è stata rieletta nel consiglio comunale a Follo dove ha ricoperto la carica di assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Turismo, Sanità e dal 2017 anche la carica di vicesindaco.



Poi due anni fa la candidatura a sindaco, in continuità con la giunta Cozzani di cui aveva fatto parte, con la possibilità di portare avanti il lavoro degli anni precedenti. Una candidatura fermata però dai regolamenti elettorali: qualche decina di firme oltre il numero massimo consentito per la presentazione della lista fu il motivo che all'epoca aveva portato la Commissione elettorale della Prefettura della Spezia ad escludere quella lista dalle elezioni amministrative del 26 maggio del 2019. Ora la ripartenza come dirigente del partito di Berlusconi: “Da sempre sono una convinta sostenitrice di Forza Italia, in quanto lo reputo l’unico partito in grado di offrire risposte ai cittadini - afferma Felicia - mantenendo sempre, in ogni scelta, la tradizione liberale, europeista, moderata e garantista. Sono molto entusiasta di poter dare il mio contributo in questo nuovo percorso intrapreso, sono sicura che raggiugneremo ottimi risultati”. “Un’ottima professionista e amministratrice con spiccate capacità relazionali e organizzative - dice Grazzini - in grado, con la sua esperienza, di poter essere un valore aggiunto al gruppo che si è creato”.