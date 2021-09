Elezioni Val di Vara, la posizione della Lega

Cinque Terre - Val di Vara - “La Lega è presente anche in questa tornata elettorale amministrativa nei comuni che andranno al voto”. Si apre così l'intervento di Filippo Ivani, Commissario della Lega Val di Vara Riviera. “Per le amministrative a Beverino - prosegue il commissario e assessore alla Sicurezza del comune capoluogo - abbiamo deciso di appoggiare una lista civica insieme a Fratelli d’Italia con una ragazza giovane che ha una grande passione e la voglia di cambiare il proprio territorio”. Sostegno quindi alla candidata Desiré Gianardi, che sfida Marco Cosini (centrodestra) e Giampaolo Pascotto (Popolari).



“A Brugnato - continua Ivani nella nota - sosteniamo la riconferma del sindaco Corrado Fabiani con cui abbiamo avuto, durante il suo mandato, un rapporto proficuo e gli apprezzamenti che arrivano dai brugnatesi sono più che positivi, quindi non vediamo la necessità di un cambiamento. Infine per quel che riguarda Borghetto Vara sono schierate due liste di centrodestra con all’interno anche anime che vengono dal centrosinistra. In un paese che conosco bene credo che il civismo sia la soluzione migliore, infatti a Borghetto, come in altre piccole realtà, prima di parlare di politica e partiti dobbiamo pensare a dare il giusto sostegno affinché questi meravigliosi luoghi possano essere sempre più attrattivi per scongiurare così il rischio di spopolamento”. Nel comune borghettino, oltre al sindaco uscente Claudio Delvigo, correrà Stefano Coduri.