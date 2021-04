Consiglio comunale di Levanto, l'ordine del giorno

Cinque Terre - Val di Vara - Con una seduta in programma venerdì 30 aprile, alle 17, torna a riunirsi il Consiglio comunale di Levanto.

Nel rispetto delle disposizioni emanate per il contenimento della diffusione del Covid-19, i consiglieri potranno scegliere se accedere all’aula consiliare del palazzo comunale di piazza Cavour, oppure collegarsi da remoto attraverso modalità telematica, ma la seduta si svolgerà senza la presenza di pubblico. I lavori si apriranno con la discussione di due interrogazioni: la prima, a risposta scritta, presentata dal gruppo “Obiettivo Levanto”, sulla pericolosità della strada comunale che conduce a Ridarolo e San Bartolomeo; la seconda (“urgente”) del gruppo “Azione civica indipendente” sul parcheggio nell’area degli orti Massola. Dopo la comunicazione al Consiglio del prelievo dal fondo di riserva effettuato dalla giunta lo scorso 17 aprile, si passerà alla votazione sul rendiconto dell’esercizio finanziario 2020. La seduta si chiuderà con la messa ai voti dello statuto modificato di “Atc esercizio spa – Società in house providing”.