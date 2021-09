Borghetto, depositata la lista "Uniti per il cambiamento". Il candidato sindaco è Stefano Coduri

Cinque Terre - Val di Vara - E' il 36enne Stefano Coduri il candidato che contenderà la poltrona di sindaco di Borghetto Vara a Claudio Delvigo, il primo cittadino uscente.

Laureato in Giurisprudenza, Coduri è alla prima esperienza nella politica attiva e si può pertanto ritenere l'espressione del civismo della lista "Uniti per il cambiamento", all'interno della quale si individuano esponenti del centrosinistra e del centrodestra.

Una lista trasversale, per tentare di strappare lo scettro a Delvigo che ha l'appoggio incondizionato dell'area totiana del centrodestra.



I componenti della lista oltre a Coduri

Andrea Licari

Franco Biggi

Sauro Calani

Alessandra Massera

Vincenzo De Marco

Pietro Belmonte

Davide Fregosi

Giancarlo Vincenzi

Massimo Lo Coco

Mirella Medinelli