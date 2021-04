Bonassola al varco, il bilancio torna in consiglio

Cinque Terre - Val di Vara - Tornerà a riunirsi domani il consiglio comunale di Bonassola, con il medesimo ordine del giorno dell'ultima seduta - datata 25 marzo 2021-, cioè bilancio di previsione e facoltà dell'ente di non predisporre il bilancio consolidato, come consentito per legge ai comuni con meno di 5mila abitanti. Il menù sarà il solito di sei giorni fa in quanto allora le pratiche non sono passate, arenandosi in sede di votazione sul pareggio: cinque voti da parte di sindaco Bernardin (confermato nel 2019 alla guida della lista Costituzione) e maggioranza, altrettanti quelli dell'opposizione, tra le cui file siedono da qualche settimana, come neogruppo 'Bonassola futura', gli ex consiglieri di maggioranza Bianchi, Delucchi e Schiaffino (che in seguito alla rottura ha lasciato la carica di vice sindaco e le deleghe). Completano l'opposizione i due consiglieri di 'Bonassola che vive!', Raso e Colombo, presenti il 23; e il consigliere Ameri, di area centrodestra, unico assente in consiglio scorso. Da vedere cosa accadrà domani e se eventualmente l'assemblea vedrà tutti i consiglieri presenti.

La mancata approvazione del bilancio di previsione può essere, com'è noto, l'anticamera di una gestione commissariale dell'ente. In questo caso i termini utili per l'approvazione (31 marzo) domani saranno scaduti, ma è pur vero che i consigli comunali, come detta il Ministero dell'Interno, hanno venti giorni di tempo per 'recuperare' (entro, quindi, il 20 aprile) e approvare il bilancio senza che le attenzioni della Prefettura si rivolgano a Palazzo civico. Già nel primo pomeriggio di domani si saprà molto di più circa le sorti amministrative del comune rivierasco.