Amministrative Riomaggiore, il giovane Bonanini sfiderà Fabrizia Pecunia

Cinque Terre - Val di Vara - Edoardo Bonanini sarà il candidato sindaco che sfiderà Fabrizia Pecunia alle prossime elezioni comunali di Riomaggiore. Avvocato, 29 anni, si presenta come capogruppo della lista civica Insieme che si candida a guidare il paese. La candidatura di Bonanini si presenta come alternativa a quella dell’attuale sindaco. L’obiettivo principale è quello di riportare al centro dell’agenda politica i borghi (Riomaggiore, Manarola, Volastra e Groppo) con le esigenze di chi vi abita e la necessità della loro valorizzazione per lo sviluppo economico dell’intero comune, la cura del territorio e la sua preservazione per il futuro. “Ormai da troppo tempo sono emerse le difficoltà e le problematicità che i nostri borghi pongono ai residenti e agli operatori economici presenti sul territorio, problemi che spesso non vengono affrontati correttamente. Ho deciso pertanto di scendere in campo per cercare, insieme a coloro che correranno con me nella lista civica, delle soluzioni volte a rendere migliore la vita quotidiana, nel doveroso rispetto del patrimonio paesaggistico-ambientale che ci circonda”, spiega il candidato sindaco Bonanini.



“Dobbiamo partire dalla cura del territorio, ormai abbandonato – prosegue Bonanini – innanzitutto da quella del mare perché non è tollerabile che nel 2021 un comune turistico conosciuto a livello internazionale come Riomaggiore, che si trova inoltre all’interno di un’area marina protetta, abbia un sistema fognario che sversa direttamente tutto in mare senza alcun procedimento depurativo. Il nostro mare va salvaguardato, anche perché è uno dei nostri migliori biglietti da visita. Servono subito alternative e una soluzione potrebbe essere collegare la nostra rete via mare a quella di Porto Venere. Sempre per quanto riguarda la cura del territorio non si può accettare la mancanza di pulizia e decoro, è sotto gli occhi di tutti che la raccolta porta a porta, così come organizzata, non funziona: la spazzatura resta in strada ben oltre gli orari stabiliti. Non è corretto verso residenti e lavoratori e finisce per creare un evidente danno di immagine per cui occorre trovare delle soluzioni più utili e congeniali".



Ci sono altre mancanze che Bonanini rileva, come i parcheggi: “I posteggi sono carenti e molto spesso quelli destinati ai residenti vengono occupati da estranei, anche questa è una situazione inaccettabile. Bisogna potenziare il parcheggio della Zorza e collegarlo meglio al paese, in modo che venga usato dai turisti implementando il servizio "navetta". Bisogna poi tornare a curare la nostra terra, attività che nel corso degli anni è stata progressivamente abbandonata, premiando chi, con estrema fatica, dedica anima e corpo al recupero dei terreni abbandonati . Serve incentivare la ripresa dell’attività agricola e il rifacimento dei noti muretti a secco, indispensabili per contrastare il dissesto idrogeologico del nostro territorio, con un occhio di riguardo verso i giovani che scelgono di dedicarsi cura della nostra terra”. “Riporteremo i cittadini al centro dell’azione amministrativa. Vivere i nostri borghi è diventato sempre più non solo un gesto d’amore, ma anche e soprattutto un gesto eroico. I residenti si ritrovano senza servizi, senza decoro e pulizia, finanche privi di qualsiasi punto di riferimento presso l’amministrazione. Per questo io e coloro che scenderanno in campo con me presteremo la massima attenzione a tutte le problematiche della popolazione residente e delle attività che operano sul territorio. Riomaggiore, Manarola, Groppo, Volastra sono delle vere e proprie perle ed è giunto il momento di ridare importanza a chi in questi territori ha scelto restare, per vivere o lavorare e per accogliere al meglio, nel rispetto dello straordinario patrimonio naturale e storico che abbiamo ereditato, coloro che vorranno trascorrere qui le proprie vacanze. Mi impegno per questo in prima persona per costruire un nuovo futuro per i nostri borghi”, conclude Bonanini.