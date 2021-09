"La pagina Facebook del Comune non è lo sfogatoio del sindaco"

Cinque Terre - Val di Vara - Come Bonassola Futura riteniamo che le modalità di utilizzo della pagina Facebook ufficiale del comune siano al limite dell’imbarazzante. Notiamo con profondo sconcerto che la pagina, che ricordiamo essere istituzionale e di cui il sindaco Bernardin pare essere unico amministratore, viene utilizzata in modo abbastanza “esuberante”, a volte per aggredire ignari cittadini per aver abbandonato rifiuti che poi si scopre essere autorizzati, a volte per aggredire verbalmente avversari politici o loro sostenitori.

Più che un profilo ufficiale pare quindi essere una specie di “sfogatoio”dove il comandante in capo è solito scagliarsi contro il nemico di turno. Insomma, una condotta che dovrebbe lasciare chiunque in un grande imbarazzo. Una pagina social “ufficiale” è una vetrina attraverso la quale si mostra il Paese all’esterno e vederla ridotta al formato virtuale dell’Asilo Mariuccia ci lascia quantomeno perplessi.

Invitiamo il sindaco o chi per esso gestisce fisicamente la pagina a ponderare meglio toni ed argomentazioni al fine di evitare pessime figure, non tanto per lui, cosa che ci lascia indifferenti, quanto per il territorio ed i cittadini che devono subire certe intemperanze".



Bonassola Futura