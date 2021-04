"Don Giulio riferimento etico irrinunciabile per Bonassola"

Cinque Terre - Val di Vara - Impossibile non accogliere l'invito alla riflessione sul valore dell' amore e del suo manifestarsi, sollecitato dal nostro amato Don Giulio Mignani in occasione della Domenica delle Palme. Don Giulio è per Bonassola un punto di riferimento etico irrinunciabile, che con la pacata determinazione degli uomini intellettualmente onesti accompagna costantemente il pensiero della sua comunità su argomenti impegnativi e cruciali, esortando con l'esempio ad una lucida partecipazione. Dismettere i panni dell'ipocrisia, accogliere tutti e rispettare tutti è l'insegnamento di Don Giulio ed è l'unica via per poter vivere e crescere insieme.

Un tenace demiurgo, il nostro Don Giulio, che con la forza composta del vero pastore riesce a condurre tutti su percorsi impegnativi alla scoperta di sé e degli altri, ma anche un uomo coraggioso, che non cerca riparo dietro il facile scudo del pensiero confortevole e sicuro di chi si accontenta di contemplare Dio, e che non rinuncia a 'provocarci' riverberando l'esortazione di Papa Francesco ad andare 'oltre' un cattolicesimo di maniera, fino ad essere 'rivoluzionari', per diventare portatori di valori veri, incarnati nel quotidiano, rifuggendo dalle vuote, stucchevoli affermazioni di una superficiale e pericolosa militanza religiosa.

Ringrazio Don Giulio e tutti gli uomini e le donne consacrati che contribuiscono a fare della Chiesa cattolica un 'luogo' vivo, di impegno profondo e di serena militanza civile, con e per una società sempre più complessa e sempre più fragile.



Federica Schiaffino, consigliere comunale Bonassola