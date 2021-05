Varese Ligure, maxi donazione alle famiglie in difficoltà da Coldiretti

Cinque Terre - Val di Vara - Con formaggi, pasta, latte, legumi, passata di pomodoro e molto altro continua l’operazione solidarietà di Coldiretti in provincia della Spezia, dove, grazie al supporto della Croce Rossa comitato di Varese Ligure è stato possibile distribuire generi alimentari di qualità 100% Made in Italy alle famiglie bisognose.

“Stiamo portando avanti da un po’ di mesi – affermano il Presidente di Coldiretti La Spezia Sara Baccelli e il Direttore Provinciale Francesco Goffredo - l’operazione solidale promossa in tutta Italia da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali italiane, per dare un segnale di speranza per il Paese e per tutti coloro che, in questi mesi, hanno pagato più di altri le conseguenze economiche e sociali dell’emergenza Covid, evidenziando, allo stesso tempo, le grandi eccellenze agroalimentari che hanno contribuito a fare grande il Made in Italy in Italia e all’estero e che rappresentano una risorsa determinante da cui ripartire. Il nostro obiettivo è far sì che questa esperienza diventi un impegno strutturale che aggiunge valore etico alla spesa quotidiana degli italiani. Questi prodotti si sommano alle derrate alimentari che nei mesi scorsi hanno raggiunto le persone più bisognose della nostra provincia, attraverso la Spesa Sospesa portata avanti sui mercati di Campagna Amica e grazie al sostegno continuo dei nostri imprenditori.”.