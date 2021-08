Riccò, all'asta due porzioni immobiliari a uso socio sanitario

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Riccò del Golfo, con delibera di consiglio comunale dello scorso giugno, ha approvato la dismissione di due porzioni immobiliari ad uso socio sanitario (da 119 e 16 metri quadrati), collocate nel territorio comunale, lungo l'Aurelia, al civico 150/C. Scatta ora la procedura per vendere il bene, con appuntamento per l'asta pubblica il prossimo 14 settembre alle ore 10.00 in municipio. Base d'asta 112mila euro. Offerte da recapitare entro le 13.00 del 13 settembre. Tutti i dettagli sul sito istituzionale del Comune di Riccò del Golfo.