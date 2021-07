Prima posizione al Premio Leivi per l'olio extravergine dell'azienda Terra del Sarino di Follo

Cinque Terre - Val di Vara - L’Azienda agricola Terra del Sarino, di Follo Alto, che è una delle aziende spezzine selezionate per il Progetto Cambusa Interregionale Italia-Francia, si è aggiudicata la ventiseiesima edizione della Festa dell’olio d’oliva, abbinata al diciottesimo concorso per il miglior uliveto, organizzata ogni anno nel Comune di Leivi. E’ stata la titolare Elena Brondi a salire, raggiante, sul podio per ricevere il premio di prima classificata “per il miglior olio extravergine delle province di Genova e della Spezia”, dunque del Levante Ligure, nel concorso riservato agli oli extravergini prodotti nell’annata 2020-2021. All’olio celebrato a Leivi ha reso omaggio anche il presidente della Regione Giovanni Toti. E nel corso della cerimonia della premiazione la coppa e il diploma sono stati consegnati a Elena Brondi dal sindaco di Leivi Vittorio Centanaro che ha definito l’olio “il prodotto principe del territorio”, ricordando che la Liguria è stata la prima regione italiana ad ottenere la Dop, denominazione di origine protetta, per l’olio extravergine di oliva, un riconoscimento – ha ribadito - che tutela e valorizza un prodotto di alta qualità. I complimenti di Romolo Busticchi Responsabile del Progetto Cambusa Assonautica della Spezia.