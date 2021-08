Monterosso, riduzione della Tari anche per le utenze domestiche

Cinque Terre - Val di Vara - Il Consiglio comunale di Monterosso, riunitosi il 30 luglio scorso, ha approvato l’integrazione del regolamento comunale per la disciplina della TARI e oltre alle riduzioni già previste a favore delle utenze non domestiche ha introdotto anche una riduzione a beneficio delle utenze domestiche, conscio del fatto che i disagi economici causati dalla pandemia hanno riguardato anche questa categoria e non solo quella delle utenze commerciali. Per questo motivo sì è disposto ad una riduzione del 30% a favore di tutti quegli utenti che nel 2020 hanno subito un abbattimento economico del proprio reddito di almeno il 20% rispetto a quello del 2019. Tutti i dettagli e le modalità di accesso a tali agevolazioni verranno pubblicate sul sito istituzionale e sui canali di comunicazione del Comune.

“Sono molto contento che il Consiglio Comunale all’unanimità abbia approvato la proposta di riduzione delle tariffe Tari a favore delle utenze domestiche – dichiara il sindaco Emanuele Moggia -, perché ha dimostrato sensibilità e attenzione nei confronti delle famiglie del paese che, al pari delle attività commerciali, hanno sofferto i disagi, anche economici, causati dalla pandemia in corso”.