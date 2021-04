Monterosso, avviso pubblico per una posizione nello staff del sindaco

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Monterosso ha indetto un avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di collaboratore Ufficio Staff del Sindaco. La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente sottoscritta dal candidato, dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla procedura, entro il termine perentorio del 07/05/2021, alle ore 12.00 con una delle seguenti tre modalità:



a mano all'Ufficio Protocollo a. del Comune;

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviandola all’indirizzo Comune di Monterosso al Mare, piazza Garibaldi n. 35, 19016;

per i titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata, tramite P.E.C, al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.monterosso.sp.it

Nell'oggetto della domanda occorrerà inserire "Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento incarico di collaborazione nell'ufficio di staff del sindaco - art.90, d.lgs. n.267/2000."



Allegati alla domanda:

1) Curriculum di studio e professionale

2) Fotocopia documento di identità valido

3) Lettera motivazionale (massimo 2.500 battute incluse di spazi)