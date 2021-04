Mail sbagliata nell'avviso pubblico, riaperti i termini per il Cda della Levante multiservizi

Cinque Terre - Val di Vara - A causa della presenza, nel testo dell’avviso pubblico, di un errore nell’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Levanto al quale inviare la documentazione, sono stati riaperti (con la nuova scadenza fissata alle ore 12 di mercoledì 5 maggio) i termini per la presentazione delle candidature per i due membri del Consiglio di amministrazione della “Levante Multiservizi s.r.l.” che verranno nominati dal sindaco, Luca Del Bello, in rappresentanza dell’ente.

Tutta la documentazione (nuovo avviso, modulistica, statuto della società e delibera consiliare con gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti il Comune presso enti, aziende ed istituzioni) è consultabile e scaricabile dalla sezione “Bandi e concorsi” presente sull’homepage del sito www.comune.levanto.sp.it