Contributi regionali per i danni della fauna selvatica, a Levanto assistenza per le domande

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Levanto informa i proprietari e i conduttori di fondi agricoli che presso il proprio ufficio “Ambiente-Igiene urbana” (che riceve previo appuntamento al numero telefonico 0187.802249) è possibile ricevere assistenza per la compilazione della modulistica necessaria a richiedere il contributo messo a disposizione della Regione Liguria per la realizzazione di strutture per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

Il bando completo e la documentazione da presentare per partecipare sono reperibili anche sul sito del Comune (sezione “Bandi e concorsi”, presente in home page).

La richiesta di contributo va trasmessa direttamente alla Regione Liguria o alla sua sede territoriale competente a mezzo posta, fax o posta elettronica certificata, e deve essere corredata da una fotocopia fronte-retro di un documento di identità.