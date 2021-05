Cia contro il digital divide in agricoltura: "Mapperemo i buchi di connessione"

Cinque Terre - Val di Vara - Cia Agricoltori investe sul levante ligure, spingendo verso una transizione tecnologica accelerata delle aziende agricole sul territorio. La Confederazione italiana agricoltori, che chiede connessioni internet veloci anche nelle zone dell’entroterra per garantire competitività alle imprese che operano in aree più svantaggiate, nelle prossime settimane avvierà un tour presso le sedi delle imprese levantine per mettere a punto tutti i servizi per renderle più competitive, mettendo al centro l'innovazione nell'ambito dei processi produttivi e nei nuovi sistemi di commercializzazione. "I punti di forza in questa parte di Liguria sono numerosi: dalla viticoltura, agli agriturismo, dalla zootecnia all’olivicoltura, le imprese agricole liguri hanno dimostrato di reggere alla crisi. Ora è il momento del rilancio", ossevano da Cia.



“Per aiutare le imprese in questa delicata fase di uscita dalle problematiche della pandemia c’è bisogno di una vera rivoluzione tecnologica – afferma Ivano Moscamora, direttore regionale di Cia in Liguria che ha assunto anche il ruolo di direttore di Cia Liguria di Levante per sostenere in modo coordinato questo ulteriore impegno verso gli agricoltori levantini – . Occorrono modalità nuove sia di produrre che di commercializzare che affianchino gli storici servizi di assistenza tecnica e fiscale. Un esempio? La piattaforma 'dal campo alla tavola' dà la possibilità anche a tante piccole e piccolissime imprese di affacciarsi al commercio on line.

Come Cia abbiamo su tutto il territorio del Levante ligure uno staff competente che ci permetterà di mettere a fuoco le diverse esigenze con analisi specifiche. Lo faremo presso la sede delle imprese anche per analizzare la situazione delle connessioni a banda larga. Così come continuiamo a segnalare agli enti i danni da animali selvatici che stanno minando il lavoro di tanti imprenditori, ora metteremo a punto una vera e propria mappa dei 'buchi di connessione'. Per le imprese agricole non è possibile rimanere competitive senza investimenti sulle infrastrutture telematiche e con un 'digital divide' che spezza il territorio fra città e campagne”.