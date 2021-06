Cantieri scuola-lavoro, a Levanto un avviso per tre candidati

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Levanto ha emesso un avviso pubblico per la selezione di tre persone da impiegare all’interno dei cantieri scuola e lavoro in mansioni di pulizia, manutenzione e ripristino delle cunette, delle scarpate e dei sentieri o di altre aree comunali con utilizzo di mezzi manuali o meccanici leggeri, lavorando in collaborazione con l’ufficio tecnico comunale.

Il bando è destinato a persone che hanno superato il 55° anno di età e si trovano in uno stato di disoccupazione e prive di ammortizzatori sociali, oppure che percepiscono un reddito annuo esentato dall’imposizione fiscale.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 2 luglio.

Il testo del bando e le modalità per partecipare alla selezione sono disponibili sul sito internet del Comune, nella sezione “Bandi e concorsi” presente anche in home page.