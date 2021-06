Brugnato 5Terre Outlet Village, la ripartenza è col botto: nell'ultimo mese fatturato cresciuto del 75%

Cinque Terre - Val di Vara - Numeri da record quelli registrati nell’ultimo mese da Brugnato 5Terre Outlet Village, sia per quanto riguarda le affluenze che per il fatturato. A partire dallo scorso 22 maggio, giorno in cui il Governo ha permesso le aperture di outlet e centri commerciali nei fine settimana e nei giorni festivi, l’Outlet Village ligure ha registrato un +65% nelle presenze che ha portato ad un +75% nelle vendite, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Risultati di grande valore che fanno ben sperare per una vera ripartenza e che testimoniano ancora una volta l’apprezzamento di clienti e visitatori che scelgono Brugnato 5Terre Outlet Village per fare shopping a prezzi ridotti e per trascorre il proprio tempo libero in tutta sicurezza.



Le ottime performance dell’Outlet Village sono favorite anche da iniziative in grado di rendere lo shopping ancora più conveniente, come la prossima in calendario. A partire da sabato 19 giugno arrivano i Vip Sales, la speciale promozione che fino al 2 luglio permetterà ai possessori di VIP Card di effettuare i propri acquisti, usufruendo di ulteriori riduzioni sul prezzo outlet, all’interno dei negozi aderenti all’iniziativa. Un motivo in più per raggiungere Brugnato 5Terre Outlet Village, che segue il tradizionale calendario di aperture, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.



Per salvaguardare la salute di clienti e lavoratori sono confermate tutte le numerose misure adottate nei mesi scorsi, come ad esempio la continua sanificazione della struttura, l’applicazione dei percorsi a “senso unico” per limitare gli incroci tra persone, la possibilità di ritirare gratuitamente le mascherine - necessarie per accedere ai negozi - presso l’infopoint, l’installazione dei dispenser di gel igienizzante. Accorgimenti e buone pratiche utili a garantire sempre la massima sicurezza all’interno dei negozi e per le vie del Centro.