Bando muri a secco, domande entro il 31 agosto

Cinque Terre - Val di Vara - Il Parco nazionale delle Cinque Terre informa che le domande di erogazione di contributo previsto dal bando per i muri a secco dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 agosto 2021, sempre secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico 'Concessione di contributi finalizzato alla ricostruzione di muri a secco nei terrazzamenti all'interno del Parco' (n. 2722 del 30.03.2020, disponibile nell'albo pretorio dell'ente), cioè esclusivamente attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata pec@pec.parconazionale5terre.it, da indirizzo di posta certificata, con mail contraddistinta all’oggetto dalla seguente espressione: “concessione di contributi per ricostruzione muri a secco (con indicazione della persona o Azienda richiedente)”.