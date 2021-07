Agricoltura e ambiente, Parco e associazioni verso una nuova intesa

Cinque Terre - Val di Vara - Parco nazionale delle Cinque Terre pronto a legarsi alle associazioni del mondo agricolo attraverso un protocollo d'intesa che mette in primo piano una gestione territoriale focalizzata sulla sostenibilità, su un rapporto ottimale tra agricoltura e ambiente. Nelle premesse della bozza di intesa – che andrebbe a legare ente parco, Cia, Cisl, Coldiretti e Confagricoltura – si sottolinea quanto l'attività agricola cinqueterrina sia al contempo fragile e preziosa, elemento cardine del caratteristico aspetto di uno dei luoghi più noti e amati del pianeta. “Il venir meno di tale economia comprometterebbe non solo il contesto socio economico locale ma innescherebbe un’inesorabile abbandono del territorio le cui conseguenze, in parte subite in un recente passato, se perpetrate oltre, difficilmente potrebbero oggi, essere sostenute ed affrontate”, si legge nella bozza del testo, dove si sottolinea altresì che è “necessario, e non più differibile, costruire una vera politica territoriale che abbia l’economia rurale alla base dell’attenzione generale rivendicando una centralità e convergenza di interessi in grado di reggere complessi sociali sempre più evoluti favorendo nuove ed ulteriori economie, generalmente derivate, ma spesso dimentiche della cornice che le accoglie”.



L'intesa, che dall'atto della sottoscrizione avrà durata triennale, intende “promuovere e accompagnare congiuntamente azioni per una sempre migliore sostenibilità del sistema agricolo locale, con particolare attenzione alla salvaguardia della redditività aziendale, all’interno dello scenario ambientale – naturalistico del Parco nazionale”. Questo considerando il sistema agricolo che vive all'interno dell'area protetta come “un vero e proprio settore economico a ridotto impatto ambientale, completamente sostenibile e rinnovabile”, nonché “unico erede operante delle passate generazioni che hanno costruito e mantenuto il paesaggio delle Cinque Terre intorno al quale oggi si realizzano con successo numerose e diffuse economie a cominciare dal turismo”, quindi un “generatore diretto ed indiretto di tutti gli altri sistemi socio economici presenti sul territorio”, sottolineando altresì "il valore inclusivo dell'attività agricola". Tra gli scopi anche “attribuire al sistema agricolo locale coscienza e consapevolezza del proprio ruolo favorendone l’aggregazione, la formazione, la qualificazione, il coinvolgimento diretto in piani, programmi e progetti con lo scopo di accrescerne il valore di sistema come motore dello sviluppo locale”. Fulcro del protocollo, la costituzione di un tavolo che, nell'ottica di realizzare gli obbiettivi dell'intesa, riunisca i sottoscrittori almeno quattro volte l'anno; uno strumento consultivo riconosciuto dal Parco con facoltà di creare degli specifici 'sottogruppi' di lavoro in cui potranno essere coinvolti anche membri di organizzazioni non firmatarie dell'accordo.