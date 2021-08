"Cinque Terre e Spezzino al completo per tutto agosto"

Cinque Terre - Val di Vara - "Il primo weekend di agosto, l'ultimo prima dell'introduzione del green pass, ha registrato 7 milioni di pernottamenti in tutta Italia, rappresentando un'autentica boccata di ossigeno per il turismo: rispetto allo stesso periodo del 2020, infatti, si è trattato di un aumento delle presenze di circa un milione, per un fatturato di 800 milioni di euro per le imprese della filiera, di cui una trentina di milioni nella sola Liguria". A stimarlo è Cst per Assoturismo Confesercenti, sulla base dei risultati ottenuti attraverso l’analisi della disponibilità ricettiva sui principali portali delle agenzie di viaggio online, che ha rilevato la saturazione dell’offerta ricettiva nazionale disponibile sul web nel fine settimana appena trascorso. Proprio la Liguria ha fatto segnare il tasso di occupazione più elevato, pari al 94,2%, ben superiore alla media nazionale dell'83,1%.



"Una ripresa che non può certo essere ancora risolutiva - affermano da Assoturismo Confesercenti -, ma che è comunque testimone della voglia di viaggiare, del progressivo miglioramento della copertura vaccinale e delle temperature elevate, tutti fattori che contribuiscono a spingere il mercato di agosto. Complessivamente, tra venerdì e domenica scorsi si è registrato un tasso di occupazione dell’83% dell’offerta disponibile sui portali. I flussi dei turisti sono stati più consistenti verso le località di mare e di lago, con tassi di occupazione oltre il 90%, mentre un minor dinamismo delle prenotazioni è stato rilevato per le località termali (59,5%). Registrato anche un lieve miglioramento anche per le città d’arte, con un tasso di occupazione delle camere disponibili del 74,4%".



"Dati confermati anche per le Cinque Terre e lo Spezzino, al completo di fatto fino alla fine di agosto - afferma Eugenio Bordoni, titolare di Arbaspaa e coordinatore di Assoturismo La Spezia -. Si è visto anche qualche americano ma, sul quel versante, i numeri sono ancora molto indietro. Per la parte finale della stagione pesano le incertezze su greenpass e soprattutto le restrizioni alla mobilità internazionale".