Via alla trentesima edizione del Levanto Music festival Amfiteatrof

Cinque Terre - Val di Vara - Primo concerto, sabato 10 luglio nella chiesa di Sant'Andrea alle 21.30, per la trentesima edizione del Levanto Music festival Amfiteatrof: un quadro perfetto per un violoncello barocco e un cembalo, il cui titolo richiama l’apprezzamento celebre per la musica che si faceva a Napoli. Due musicisti di eccezione, Catherine Jones e Enrico Baiano, di fama internazionale.



Domenica 11 luglio alle ore 19, ospitiamo la tappa levantese della prestigiosa rassegna Liguria delle arti di Pino Petruzzelli. Ideale sede per l'illustrazione dell'opera d'arte di Pier Francesco Sacchi all'interno della Chiesa della SS. Annunziata, con voce recitante e la musica del Conservatolorio Puccini di La Spezia, sul sagrato.



Il 12 luglio, all'Auditorium dell'ospitalia del mare, alle 18, il pubblico potrà scoprire le qualità buone e interessanti della musica elettronica. Theta Binaurali vi faranno superare le vostre reticenze, accompagnati dalle opere d'arte, origine di luce e aria, di Maura Savini.

Tre giorni intensi e pieni di arte bellezza musica.



Sempre necessaria la prenotazione, al 340 8186956.