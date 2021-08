Varese Ligure, una mostra sulla storia della Croce Rossa

Cinque Terre - Val di Vara - Verrà inaugurata sabato 7 agosto alle ore 17 a Varese Ligure una mostra inedita sulla storia della Croce Rossa Italiana, anche quella della CRI spezzina. Grazie all’organizzazione delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa della Spezia e con la collaborazione della Pro Loco di Varese, all’interno del centro CRI di via Pieve 143 verranno esposti documenti, fotografie e cimeli di grande valore storico risalenti alla Prima e Seconda guerra mondiale, che testimoniano l’alto impegno umanitario della Croce Rossa Italiana già all’inizio del secolo scorso, così come le origini della Croce Rossa della Spezia come la conosciamo oggi, con quasi 500 volontari impegnati sul territorio.



“Siamo orgogliosi di mostrare alla comunità materiale storico di altissimo interesse sull’impegno della Croce Rossa durante le due guerre mondiali – commenta il presidente dell’associazione Luigi De Angelis – I cimeli che verranno esposti sono stati custoditi con cura nel corso degli anni dalle nostre Crocerossine, e ora abbiamo deciso di dar loro il risalto che meritano, dando la possibilità a tutti i cittadini di vederli”.



La mostra resterà aperta tutti i weekend di agosto e quello del 4-5 settembre, il mattino dalle 9 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 19. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 348 3536564.