Una settimana di musica al calor bianco per Amfiteatrov

Cinque Terre - Val di Vara - Dopo Lucifero, Levanto Music Festival vi regala una settimana di musica “al calore bianco": niente paura, solo incontri e concerti di grande interesse e qualità nella bellezza della Chiesa di Sant’Andrea e dell’Auditorium dell’Ospitalia del Mare a Levanto con tanta musica.

Il 18 alle 18 in Auditorium, rappresentazione dell'ultima incisione “Y” del gruppo Motus Laevus, con la presenza dei componenti del gruppo musicale: Edmondo Romano, fiati, Luca Falomi, chitarra, Tina Omerzo, voce piano tastiere e quindi, una conversazione in e con musica. Il trio, alla prima in campo internazionale, presenta risultati di ricerca e fusione di generi musicali, come piace al nostro Festival.

Il 19, in Chiesa alle 21.30, una vera chicca, musica rara e raffinata, Winterreise di Schubert, arricchita da una raffinata rappresentazione grafica. Una voce sperimentata e fascinosa, Mirella Di VitaIi, il direttore artistico musicale del Festival, Tiziana Canfori, docente al Conservatorio Paganini di Genova al piano e le rappresentazioni grafiche evocate di un artista, Simone Fareri: anche in questo caso molti sensi saranno impegnati in una fusione di stimoli diversi e armoniosi.

Poi un eccelso pianista italiano il 21, in Chiesa alle 21.30, Pietro di Maria che si presenta al pubblico levantese con un curriculum notevolissimo e un programma all’altezza della sua bravura. Ha vinto molti concorsi, insegna in istituzioni prestigiose non solo in Italia, è coinvolto nel Festival Internazionale di musica da camera di Cervo.

Il 24, in Chiesa alle 21.30, un giovane e valente violinista Alessio Bidoli, con uno sperimentato pianista, Bruno Canino, con un programma in omaggio al grande violinista Milstein.

Nei tre concerti il magnifico Steinway gran coda di Pianosolo e i programmi si trovano sul sito del Festival.

E il 25, in Chiesa e alle 21.30, frutto di una proficua cooperazione con il festival di Cervo, lo svizzero Casal Quartett di archi, con un programma da Mozart a Sibelius passando per Beethoven.

Chiediamo a tutti di prenotare al 3408186956 e di non dimenticare di accompagnarsi al green pass.