Tutto pronto per l'arrivo di Mario Calabresi ospite di "Monterosso un mare di libri"

Cinque Terre - Val di Vara - Martedì 27 luglio alle ore 21,30 per la rassegna “Monterosso un mare di libri” al Molo dei Pescatori Mario Calabresi presenta “Quello che non ti dicono”, edito da Mondadori. Interviene Filippo Paganini, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria. "Mi aiuti a scoprire chi era mio padre? Non l’ho mai conosciuto, ma è sempre con me". Per mesi questa richiesta, arrivata alla fine di una presentazione del precedente libro “La mattina dopo”, è rimasta sepolta nei pensieri di Calabresi. Poi, la mail di un missionario che vive nel deserto algerino, lo ha convinto a mettersi in viaggio. Mario Calabresi è alla presentazione del suo ultimo libro, quando una donna lo avvicina presentandosi come Marta e chiedendogli di ricostruire il ritratto di suo padre. Da quel momento il giornalista e scrittore si tufferà di nuovo negli anni Settanta, alla ricerca di fatti, informazioni, opinioni personali, lettere e fotografie su uno dei più tristi e poco conosciuti sequestri degli anni di piombo. Marta è nata il 24 dicembre 1975, otto mesi dopo che suo padre, Carlo Saronio, appena ventiseienne, è stato rapito da una banda armata che fa capo a Potere Operaio, del quale lui stesso era simpatizzante, e che otterrà un riscatto di 470 milioni di lire, non restituendo mai il ragazzo. Dopo tre anni di attesa e dolore, il corpo del giovane viene ritrovato sepolto in un canale. A casa Saronio si smette di parlare di Carlo; a Marta nessuno mai racconta di quel papà che avrebbe tanto voluto conoscere. Così, dopo quarant’anni di silenzi, decide che è arrivato il momento di fare i conti col passato e scoprire di chi è figlia. Calabresi effettua un viaggio alla ricerca delle tracce di quel ragazzo che viveva sospeso tra due mondi inconciliabili, che trovò il coraggio di scegliere la sua strada quando era troppo tardi. Scavando nei ricordi di una Milano in cui il passato è ancora presente tra noi, si riannodano i fili di una storia mai raccontata, che appartiene anche all’autore.

“Monterosso un mare di libri” è organizzata dal Consorzio Turistico Cinque Terre e dal Comune di Monterosso con il patrocinio del Parco Nazionale Cinque Terre, la collaborazione della Pro Loco Monterosso e il contributo di Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, Hotel Porto Roca, Sanlorenzo Yachts Spa, Confartigianato e Cna La Spezia.