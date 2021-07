Trent'anni di Amfiteatrof in due approfondimenti a Levanto

Cinque Terre - Val di Vara - "Come dare inizio al trentennale se non ricordando: la figura di Massimo Amfiteatrof, le 29 edizioni precedenti, la programmazione di questa edizione speciale, Il cenacolo culturale tra Levanto e Bonassola, tra il violoncellista, i Discovolo e i loro amici artisti, le prospettive future?" E' quanto si legge in una nota degli organizzatori di Levanto music festival Amfiteatrof che prosegue: "Ne parliamo venerdì 2 luglio e sabato 3 luglio con ‘Incontri confronti contorni e dintorni” alle ore 18 nell’Auditorium dell'Ospitalia del mare con due componenti della direzione del Festival, Laura Canale e Tiziana Canfori, che hanno scavato chiesto intervistato consultato, persone e archivi. Tutto nella sicurezza di un rigoroso protocollo di sicurezza e rispettando le norme, a partire dall’obbligo di prenotazione al 3408186956".



(foto: repertorio)