Torna 'Il suono del tempo', otto concerti tra Soviore, Bonassola e Santo Stefano

Cinque Terre - Val di Vara - L’Associazione Musicale Cèsar Franck presenta l'edizione estiva 2021 del Festival “Il Suono del Tempo”. L’ edizione di quest’ anno comprende anche le serate del Festival Internazionale di Musica Cinque Terre che per necessita` organizzative si svolgera` interamente nel Santuario di Nostra Signora di Soviore con quattro concerti di musica organistica.

Il cartellone prevede in totale otto appuntamenti: oltre ai quattro concerti di Soviore, tre serate si terranno a Bonassola (divise fra la chiesa di S. Caterina e la chiesa di S. Giorgio) e una a Santo Stefano Magra. "Abbiamo lavorato con vitalità ed entusiasmo, con la convinzione di svolgere un ruolo importante nella sensibilizzazione verso il nostro patrimonio storico musicale e nella sua salvaguardia. Per questo ringraziamo la Regione Liguria e i comuni di Bonassola e di Santo Stefano di Magra nelle persone dei rispettivi Sindaci, per la sensibilita` culturale dimostrata col patrocinio e col sostegno a questo progetto", dichiarano dall'associazione.

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.15, l’ ingresso è gratuito.



Il Cartellone:



domenica 1 agosto ore 21.15

SOVIORE Santuario N.S. di Soviore

MATTEO PASQUALINI organo e clavicembalo



venerdi` 6 agosto ore 21.15

BONASSOLA (localita` San Giorgio*) Chiesa S. Giorgio

FERRUCCIO BARTOLETTI organo



domenica 8 agosto ore 21.15

SOVIORE Santuario N.S. di Soviore

MAURIZIO MAFFEZZOLI organo



venerdi` 13 agosto ore 21.15

BONASSOLA Chiesa S. Caterina d’Alessandria

SILVIO CELEGHIN organo



domenica 15 agosto ore 21.15

SOVIORE Santuario N.S. di Soviore

PRO CANTIONE SACRA Ensemble di canto gregoriano

Renato Bruschi preparatore vocale Ferruccio Bartoletti organo



venerdi` 20 agosto ore 21.15

BONASSOLA Chiesa S. Caterina d’Alessandria

BEPPINO DELLE VEDOVE organo



domenica 22 agosto ore 21.15

SOVIORE Santuario N.S. di Soviore

MATTEO VENTURINI organo



mercoledi` 25 agosto ore 21.15

SANTO STEFANO MAGRA Chiesa Santo Stefano

GUIDO FERRARI organo