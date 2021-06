Tanti spezzini nel film "Al di là del mare": il piccolo Gabriele Casavecchia è una scoperta

Cinque Terre - Val di Vara - Si stanno avvicinando le riprese del film Al di là del mare di CarloAlberto Biazzi che verrà girato a settembre nella Liguria di Levante, tra Lerici e i paesini dell’entroterra. In questo progetto, che vede protagonisti assoluti Eros Pagni e Serena Grandi, sono coinvolti anche alcuni spezzini. In prima linea il bambino selezionato dalla produzione per il ruolo principale, una difficile scelta durata parecchi mesi dopo aver provinato bambini di tutta la Liguria. Si tratta di Gabriele Casavecchia, dieci anni, di La Spezia. "E’ un bambino meraviglioso, di talento, ha capito subito il suo personaggio - dice di lui il regista - Ha ottime possibilità di diventare un bravissimo attore".

Poi c’è Andrea Cidale, proprietario del B&B Pietra di Mare, un angolo di paradiso situato a Biassa e apparso anche sulla prestigiosa rivista Turisti per caso. Cidale ha aiutato, in più di un’occasione, la produzione in alcune delicate fasi logistiche. Poi la Presidente della Proloco di Biassa, Nausicaa Pomini, e la giovane costumista Giulia De Santis, laureata all’Accademia di belle arti di Carrara, che affiancherà la nota costumista Enrica Biscossi. Non per ultimi l’Assessorato alla cultura e al turismo della provincia della Spezia e la Confartigianato