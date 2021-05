Svelati i doppiatori italiani del film Luca, ambientato alle Cinque Terre

Cinque Terre - Val di Vara - Luca Argentero, Fabio Fazio, Marina Massironi, Luciana Litizzetto, Orietta Berti. Queste sono solo alcune dei personaggi dello spettacolo italiano che presteranno la voce ai personaggi di Luca, di Enrico Casarosa, a breve in uscita per Disney Pixar.

Il film animato, ambientato alle Cinque Terre e nel levante ligure, ha già attirato l'attenzione un po' da tutto il mondo sia per la storia che racconta, due mostri marini che si avventurano in una pazza estate rivierasca, che per i luoghi che ospitano l'intera vicenda.

Chi sono i doppiatori e quali sono i ruoli che ricoprono: Luca, Alberto e Giulia avranno le voci dei giovanissimi Alberto Vannini, Luca Tesei e Sara Ciocca. Fabio Fazio sarà don Eugenio, parroco di Portorosso, Orietta Berti e Luciana Littizzetto saranno Concetta e Pinuccia Aragosta. Luca Argentero sarà Lorenzo Paguro e Giacomo Gianniotti intepreterà il personaggio di Giacomo. Si aggiungono Marina Massironi che presterà la sua voce alla Signora Marsigliese e Saverio Raimondo che sarà Ercole Visconti. I due attori sono anche tra i doppiatori della versione in lingua originale. Luca sarà disponibile in Italia solo in streaming, su Disney+ dal 18 giugno 2021.