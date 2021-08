Summer nights, sabato 7 agosto sale sul palco il “Rossana Casale Ballads Duo”

Cinque Terre - Val di Vara - Le Summer Nights a Brugnato 5Terre Outlet Village entrano nel vivo con un appuntamento imperdibile. Sabato 7 agosto, a partire dalle 21, sarà infatti protagonista la voce preziosa di Rossana Casale con il progetto Rossana Casale Ballads Duo, un concerto piano-voce che farà risplendere la sua anima jazz e le note del maestro Luigi Bonafede, e che avrà modo di incantare il pubblico di Brugnato.



Ad introdurre l’esibizione, a partire dalle 20.30, la presentazione in anteprima di “Acciuga mon amour”, l’ultimo libro pubblicato da Edizioni Cinque Terre, che Gabriella Molli, esperta di cucina e studiosa di genealogia dei sapori, che sarà presente all’evento, ha dedicato ad un alimento che accomuna tutti i popoli che si affacciano sul Mediterraneo. Un viaggio composto da 40 tappe corrispondenti ad altrettante ricette dedicate all’acciuga, che prende il via dalla vicina Monterosso, nel cuore delle Cinque Terre.



Continuano inoltre le imperdibili occasioni dei Summer Sales, con la possibilità di fare shopping con riduzioni fino al 70% sul prezzo outlet.



Per assistere agli eventi, tutti a ingresso libero e gratuito, sarà sufficiente ritirare presso l’infopoint di Brugnato 5Terre Outlet Village un ticket che darà diritto ad un posto nella platea, con il quale poter accedere all’area dello spettacolo. Una semplice procedura che permetterà di garantire il distanziamento interpersonale tra gli spettatori ed il rispetto di tutte le norme di sicurezza che regolano, in questa fase, lo svolgimento degli spettacoli all’aperto.