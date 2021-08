Sesta Godano, oltre al cinema ecco due spettacoli teatri extra

Cinque Terre - Val di Vara - Prosegue l'estate a Sesta Godano con la conclusione della rassegna cinematografica "E quindi uscimmo a riveder le stelle". Questa sera "Coco", film di animazione per bambini, in piazza Marconi alle 21. In arrivo anche due "extra" programma: venerdì 20 agosto, alle 21 - lo spettacolo teatrale "Luci" di Massimo Ivaldo, un raccoto sul tema della speranza capace di far emozionare grandi e piccini (http://massimoivaldo.it) mentre sabato 21 agosto, sempre piazza Marconi, alle 21 - sarà la volta accogliere un ospite "di casa", la compagnia teatrale "La Corte", presenta "L'ora del Thé". In un appartamento elegante, due amiche di vecchia data trascorrono insieme l’ora del thé. L’immagine confortevole cela però una verità ben diversa. Da un lato c'è Cristina, madre, moglie, casalinga brillante, e dall'altro Nora, manager intraprendente. La velata cortesia si accende in uno scontro spietato: chi e perché ha dato inizio a questa lotta fra giganti!? In un appartamento elegante, due amiche trascorrono insieme l’ora del the, sorseggiando il caldo e saporito infuso. L’immagine confortevole cela però una verità differente, fatta di passione e di distruzione. E’ Cristina, madre, moglie, casalinga brillante, ad avere una personalità diversa da quella che sembra, o è Nora, manager intraprendente, a nascondere la sua vera indole? Perché e chi ha dato il via a questo scontro spietato?