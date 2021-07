Sesta Godano: eventi fino al 3 agosto

Cinque Terre - Val di Vara - Prosegue il ricco calendario di eventi organizzati nel Comune di Sesta Godano. Il primo appuntamento è per questa sera alle 21 in Piazza Marconi per la presentazione del libro di Giorgio Pagano e Maria Cristina Mirabello “Un mondo nuovo, una speranza appena nata. Gli anni Sessanta alla Spezia ed in provincia”. Introduce il sindaco Marco Traversone.

Il secondo appuntamento è sempre in Piazza Marconi al 29 luglio con la rassegna cinematorgrafica "E quindi uscimmo a riveder le stelle" con la serata dedicata a "IRA".

Il 31 luglio tutto pronto per "il cammino della resistenza", con partenza alle 9 dalla frazione di Chiusola per raggiungere il cippo e ricordare i rastrellamenti dell'agosto 44 e del gennaio 45. Per quest'anno il pranzo è al sacco, al fine di semplificare l'organizzazione.

Sempre il 31 luglio alla sera si svolgerà la Serata a Tema "Contadino", a cura delle attività turistico ricettive del centro comunale e in collaborazione con Proloco Sesta Godano. Dalle ore 19:00 sarà pedonalizzata parte del paese al fine di favorire ai locali l'ampliamento dei dehors su piazza marconi, saranno proposti dalle attività "menù" a tema e momenti musicali. In piazza Proloco Sesta Godano e Frazioni propone giochi antichi per i bambini - da quelli di strada a quelli campestri.



Il 1 agosto ore 21 sul Sagrato della Pieve di Santa Maria Assunta e San Marco si svolgerà il tradizionale concerto del Festival Paganiniano di Carro. Per info e prenotazioni https://paganinimusicfestival.com/programma/



Il 3 agosto sempre in piazza Marconi ore 21 sarà la volta di Sergio Martini che presenterà nel contesto del calendario a cura di Biblioteca Pagine e Pensieri il libro "Vascelli di Carta".